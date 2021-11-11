Üye Girişi
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi - Son Dakika

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi

11.11.2021 10:58

Dün Ataşehir'de hiç tanımadığı Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü esnada samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ Boz tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklandı. Boz, ifadesinde 5 yıl önce uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve olay günü moralinin bozuk olması sebebiyle bir kadını öldürmeyi düşündüğünü ifade etti. Boz'un avukat olan annesi de hakimlikte oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürerek gözetim altında tedavisinin yapılmasını talep etti.

Dün saat 19.00 sıralarında Ataşehir'de lüks sitenin önünde bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı.

EVİNDE 15 TANE KILIÇ BULUNDU

Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Can Göktuğ Boz, burada savcıya ifade verdi. Şüpheli Boz'un savcılık ifadesinde 3 yıldır tek başına yaşadığını, babasının ve annesinin 5 yıl önce boşandığını, babasının Kazakistan uyruklu başka bir kadınla evlendiğini söylediği öğrenildi.

"BİR KADINI BIÇAKLAMAYI DÜŞÜNEREK EVDEN ÇIKTIM"

Geçimini babasının yardımıyla sağladığını ifade eden Boz, olay günü akşam saatlerine kadar ikametinde oturduğunu, canının sıkıldığını belirtti. Boz, "İnternet ortamından satın almış olduğum kılıcımı çanta ile bilerek yanıma alarak, aşağıya indim. İnmeden önce kafamda kolay olduğunu düşünerek, bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüm. Sitenin önündeki kaldırımda bir müddet yürüdüm, bayan bir şahsın gelmesini bekledim. Daha sonra bir bayan şahsın kaldırımda yürüdüğünü gördüm, bu bayanın arkasından yürüdüm" dedi.

"İYİ BİR BIÇAK ALANA KADAR BİRÇOK KEZ BIÇAK ALDIM"

Söz konusu kadını hatırlamadığını iddia eden Boz, kadına çantasından çıkardığı kılıcıyla 4-5 kez vurduğunu ve kadının yere düştüğünü belirterek ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Bayan şahıstan birkaç kez ses geldi. Ne dediğini hatırlamıyorum. Tekrardan hızlıca koşarak elimde kılıcım ile birlikte ikametime gittim. İkametime girince kılıcım kanlı olduğum için banyoda yıkadım. Yarım saat sonra polis memurları geldi. Daha önceden bende bıçaklara karşılık az bir merak vardı. Birkaç tane alınca aldığım bıçakların dandik olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar birçok kez bıçak aldım" dedi.

5 YIL ÖNCE PSİKOLOJİK VE UYUŞTURUCU TEDAVİLERİ GÖRMÜŞ

Savcılığın sorusu üzerine Boz, "18 yaşında uyuşturucu kullandığım için tedavi gördüm. 5 yıl önce İstanbul Avrupa bölgesinde bir hastanede uyuşturucu ile alakalı 17 gün yatılı olarak tedavi gördüm. Yine 5 yıl önce unutkanlık ile alakalı tedavi gördüm" şeklinde cevap verdi. Savcılık, şüpheli Boz'u "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"KADINI ÖLDÜRMEK KOLAY DİYE DÜŞÜNDÜM"

Şüpheli Boz, hakimlikteki sorgusunda önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım" şeklinde savunma yaptı.

AVUKAT ANNESİ HAKİMLİKTEN TEDAVİ TALEBİNDE BULUNDU

Şüpheli Boz'un avukat olan annesi de hakimlikte savunma yaptı. Anne Ayşe Nejla Yomralıoğlu "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden tedavi talebi geldi

Uyuşturucu, Ataşehir, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 'tedavi' talebi geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı 10:50 Twitter'da anket yapmıştı! 5 milyar dolarlık hissesini sattı Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı 10:27 Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı 09:43 Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı
Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi 09:04 Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti 08:37 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti

Son Dakika Haberleri
10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
10:55 Gazinin önce güvenini kazanıp sonra dolandırdılar!
10:53 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti
10:30 HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek
10:26 Tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:22 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim
10:19 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi
10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi
10:16 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları
10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor
Gazinin önce güvenini kazanıp sonra dolandırdılar! Gazinin önce güvenini kazanıp sonra dolandırdılar!         
10:55
Kurallara uymayan yandı! Conte, yeme içmeden cinsel ilişkiye kadar her şeyi yasakladı Kurallara uymayan yandı! Conte, yeme içmeden cinsel ilişkiye kadar her şeyi yasakladı         
10:51
Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
10:43
"Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim         
10:23
Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi         
10:18
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Haberlere çıkan dolandırıcılar, çaldıkları paranın iki katını verip helallik istedi Haberlere çıkan dolandırıcılar, çaldıkları paranın iki katını verip helallik istedi         
08:43
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi         
08:20
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 11:02:11. #1.11#
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement