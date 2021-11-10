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Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren katilin komşularından ürperten açıklamalar: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu - Son Dakika

Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren katilin komşularından ürperten açıklamalar: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu

10.11.2021 17:11

Ataşehir'de Can Göktuğ Boz, 28 yaşındaki Başak Cengiz'i sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürdü. Katil zanlısının komşuları, Boz'un gece gündüz sürekli bağırdığını ve çocuklara kılıç sallayarak öldürmekle tehdit ettiğini dile getirdi. Boz'un hemen yan tarafından yaşayan komşusu ise "6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi" dedi.

Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, dün akşam saat 19.00 sıralarında sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan saldırgan, adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitedeki komşuları uzun süredir yaşadıklarını anlattı.

ÇOCUKLARA KILICI SALLAYIP "ÖLDÜRECEĞİM SİZİ" DEMİŞ

Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş. Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada diye konuştu.

Samuray kılıçlı katilin komşularından tüyler ürperten ifadeler: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu
Can Göktuğ Boz

"NORMAL OLMAYAN ÜRKÜTÜCÜ TAVIRLARI VARDI"

Göktuğ Boz'un bir başka komşusu "Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" dedi.

Samuray kılıçlı katilin komşularından tüyler ürperten ifadeler: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu
Başak Cengiz

"6 AY BOYUNCA BAĞIRTI SESLERİNİ DUYUYORDUM"

Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat 'Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişler. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. 'Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu' demiş" diye konuştu.

Samuray kılıçlı katilin komşularından tüyler ürperten ifadeler: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu

EVİNİN DUVARLARINDAKİ YAZILAR TÜYLER ÜRPERTTİ

Öte yandan polis ekipleri katil zanlısının evinde arama yaptı. Evin duvarlarında "Tuzak kur", "2023 savaş", "Spor yap", "Karnına bıçak sapla" gibi yazıların yazılmış olduğu görüldü.

Samuray kılıçlı katilin komşularından tüyler ürperten ifadeler: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu
Samuray kılıçlı katilin komşularından tüyler ürperten ifadeler: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren katilin komşularından ürperten açıklamalar: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu

Asayiş Şube Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi, Ataşehir, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren katilin komşularından ürperten açıklamalar: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren katilin komşularından ürperten açıklamalar: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu - Son Dakika
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