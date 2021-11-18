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Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması - Son Dakika

Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması

18.11.2021 13:32

Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile katlettiği genç mühendis Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı. Cengiz'in vücudunda farklı büyüklüklerde 10 adet kesi olduğu tespit edildi. Öte yandan genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. Boz, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve silahla tehdit suçlarından tutuklandı.

10 ADET KESİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı. Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi. Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

ÇOK SAYIDA ORGAN YARALANMASI GÖRÜLDÜ

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması

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Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması - Son Dakika
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