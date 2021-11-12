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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde - Son Dakika

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde

12.11.2021 14:35

İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı? Kurban etti benim yavrumu. Ben adalet istiyorum" sözlerine yer verdi.

İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) annesi Beyhan Cengiz, "Kuzumu benden ayırdılar, adalet istiyorum" dedi.

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Asıl suç onun ailesinde

"KUZUMU BENDEN AYIRDILAR"

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, gözyaşları içinde, kızının yolda yürürken katledildiğini söyledi. Cengiz, "Onu doğradılar. Sahipsiz yakaladılar. Yerlere serdiler. Düşmanı değildi. Kırdılar gülümü. Kuzumu benden ayırdılar. Namusuyla ekmek parası kazanmaya gitti. Düğün yapacaktı benim kızım. Onu paramparça ettiler. Ben herkesten adalet istiyorum. Arkadan saldırmış hain. Aklı yokmuş, hastaymış. Aklın yoktu da nasıl arkadan saldırdın benim kızıma? Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı? Kurban etti benim yavrumu. Ben adalet istiyorum. Benim yavrum onun düşmanı değildi. Düşman bile böyle yapmaz, tuzak kurmaz" diye konuştu.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Asıl suç onun ailesinde

"YAVRUM SENİN ADIN DA ONLARIN İÇİNE YAZILDI"

Samuray kılıcının satışı hakkında ise anne Cengiz, "Amaç dışında kullanacak birine neden satılıyor? Niye canlar yanıyor? Günahsız yavrumu yerlere seriyor" dedi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Asıl suç onun ailesinde

Başak Cengiz'in, kadın cinayetlerini televizyonda izlediğinde ağladığını ve bir şey yapılması gerektiğini söylediğini anlatan Cengiz, "Yavrum senin adın da onların içine yazıldı. Ben sadece ağlıyorum, bir şey yapamıyorum" diye konuştu.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Asıl suç onun ailesinde

BABA CENGİZ: KILIÇLARIN SATIŞI YASAKLANMALI

Baba Avni Cengiz ise acılarının büyük olduğunu belirterek, "Kızımızı 5 yıl okuttuk. İş bulamadı, bunalıma girdi. İş bulduktan sonra da böyle bir şey başımıza geldi. Kızımızı resmen katlettiler. O cani idam edilsin istiyoruz. Ayrıca akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş? Nasıl o kılıçları alıyor veya kim ona aldırıyor? Kılıçların satışı yasaklanmalı" dedi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Asıl suç onun ailesinde

BAŞAK'IN DAYISI: ANNESİ, SANIK SANDALYESİNDE OTURMALI

Başak Cengiz'in dayısı Ufuk Çağlayan ise Can Göktuğ Boz'un annesinin avukat olduğunu ve çocuğunun savunulmasını istediğini belirterek, "Böyle bir şey olamaz. O kadının avukat sandalyesinde değil sanık sandalyesinde oturması lazım. Sen çocuğunun belasından uzak durmak için ayrı bir ev aç sonra sal dışarı, gitsin birisini öldürsün. Böyle bir şey var mı? Bizim çocuğumuzu kim geri verecek? Sen ona nasıl kıydın? Biz onun eline dokunamıyorduk, yüzüne bakamıyorduk, dokunmaya kıyamıyorduk; nasıl kıydın ona? 'Akli dengesi yerinde değil' deniyor. Siz nasıl anne, babasınız? 'Parasını veririm, kirada oturturum, bela benden uzak dursun; herhangi birini öldürürse de öldürsün'. Böyle bir mantık olabilir mi?" diye konuştu.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde

Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Samuray, Adalet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Aynen katılıyorum. Ruh hastası çocuklarının tehlikesinden veya sıkıntısından kurtulmak için ona ayrı ev tut,yanlız yaşamasını sağla,çalışmadığı halde finanse et ,sonra bu olayda gözyaşı dök.Pek inandırıcı olmazsınız. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde - Son Dakika
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