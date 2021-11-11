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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! - Son Dakika

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!

11.11.2021 15:21

İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kızının tabutuna sarılan anne Beyhan Cengiz, sinir krizi sonrası bayıldı.

Önceki gün saat 19.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'ndek Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan İstanbul'a gelen, hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Boz ise polis tarafından gözaltına alındı.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı

Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Bugün Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii'nde Başak Cengiz için cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede taziye dileklerini babası Avni Cengiz ile nişanlısı kabul etti.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı

"PAZAR GÜNÜ ALACAKTIM AMA CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM"

Ayakta durmakta güçlük çeken Mahir Mızrak, "Kendisini bilmez birinin saldırına uğradı ve hayatını kaybetti. Kendisi bir melekti ve bu dünyaya fazlaydı, bu yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı ve konunun takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Hatta idam istiyoruz. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu" dedi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı

"GERİ DÖNECEKTİN, GELİN OLACAKTIN YAVRUM"

Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, "Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim" diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. O sırada Cengiz'in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı. Beyhan Cengiz, gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı

Başak Cengiz'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! - Son Dakika
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