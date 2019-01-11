Son Dakika Haberleri: Samuray Kılıçlı Gaspçılar Yakalandı

Samuray Kılıçlı Gaspçılar Yakalandı

12 dakika önce

Yalova'da samuray kılıcı ile gasp yapan zanlılar yakalandı.

Samuray Kılıçlı Gaspçılar Yakalandı, System.String[]
Yalova'da samuray kılıcı ile gasp yapan zanlılar yakalandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir şahsın cep telefonunu samuray kılıcı ile tehdit ederek gasp eden şahısların peşine düşen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evvela şahısların eşkalini tespit etti. Narkotik ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonla adı tespit edilen S.K. (28) ve H.T.B. (28) ile suça sürüklendiği tespit edilen E.İ. (25) adlı zanlıların evlerine baskın yapıldı. Baskınlarda gaspta kullanılan samuray kılıcı, kar maskesi, skunk tabir edilen uyuşturucu madde ile gasp edilen telefon ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Bağlarbaşı, Yalova, 3. Sayfa
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