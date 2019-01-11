Samuray Kılıçlı Gaspçılar Yakalandı
12 dakika önce
Yalova'da samuray kılıcı ile gasp yapan zanlılar yakalandı.
Yalova
'da samuray kılıcı ile gasp yapan zanlılar yakalandı. Bağlarbaşı
Mahallesi'nde bir şahsın cep telefonunu samuray kılıcı ile tehdit ederek gasp eden şahısların peşine düşen Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, evvela şahısların eşkalini tespit etti. Narkotik
ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonla adı tespit edilen S.K. (28) ve H.T.B. (28) ile suça sürüklendiği tespit edilen E.İ. (25) adlı zanlıların evlerine baskın yapıldı. Baskınlarda gaspta kullanılan samuray kılıcı, kar maskesi, skunk tabir edilen uyuşturucu madde ile gasp edilen telefon ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:02 Kaynak: İHA
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