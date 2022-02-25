Samuray kılıçlı saldırgan hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Samuray kılıçlı saldırgan hakim karşısında

25.02.2022 11:43

Samuray kılıçlı saldırgan hakim karşısında Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Samuray kılıçlı saldırgan hakim karşısında

İSTANBUL - Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27), "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 4. Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve (Kadın ve Demokrasi Derneği) KADEM avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Boz'un cezai sorumluluğun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini kaydetti.

Sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması yönündeki talebin reddine karar verem mahkeme, duruşmaya sanık savunmasıyla devam ediyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başak Cengiz'in 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Sanık Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ise 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

Samuray kılıçlı saldırgan hakim karşısında
Samuray kılıçlı saldırgan hakim karşısında
Samuray kılıçlı saldırgan hakim karşısında

YORUMLAR
500
Son dakika! Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Son dakika! Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Son dakika haber | 5 KİŞİYİ ÖLDÜREN ESKİ DÜNÜR HAKKINDA 5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ Son dakika haber | 5 KİŞİYİ ÖLDÜREN ESKİ DÜNÜR HAKKINDA 5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Ağırlaştırılmış Müebbet, Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıçlı saldırgan hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
12:09 Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu!
12:04 Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti
11:59 Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım
11:57 Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor
11:47 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 12:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Samuray kılıçlı saldırgan hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement