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Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

30.12.2021 17:50

Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı Olaya tanık olan şahsı "Yaklaşma sana da saplarım" diyerek tehdit etmiş Ataşehir'de yolda yürüyen Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle...

Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

Olaya tanık olan şahsı "Yaklaşma sana da saplarım" diyerek tehdit etmiş

İSTANBUL - Ataşehir'de yolda yürüyen Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şüphelinin önceden tanımadığı maktulü, içgüdüsel tatmin amacı ile nedensiz yere öldürmüş olmak için öldürdüğünün kaydedildiği iddianamede, şüphelinin olaya tanık olarak başka bir şahsı, "Yaklaşma sana da saplarım" diyerek tehdit ettiği anlatıldı.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz'iyolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Can Göktuğ Bozhakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, maktul Başak Cengiz'in Ankara'da özel bir firmada mimar olarak çalıştığı, olay tarihinden yaklaşık 2 buçuk ay önce çalıştığı firma tarafından Ataşehir 'de bulunan Finans Şehir projesine geçici olarak görevlendirildiği anlatıldı.

Olay tarihinde mesaiye kalan Başak Cengiz'in iş yerinden yaya olarak ayrıldığı, kaldığı otele doğru yürüdüğü sırada arkadan gelen şüpheli Can Göktuğ Boz'un 'samuray kılıcı' olarak tabir edilen kesici delici aletle saldırması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, maktulde 12 adet kesici delici alet yaralanmasının tespit edildiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çok sayıda kesici ve delici alet niteliğindeki kılıç, bıçak benzeri aletlerin ele geçirildiği aktarıldı.

"Yaklaşma, sana da saplarım"

İddianamede mağdur sıfatıyla yer alan tanık K.A.'nın ifadelerine yer verildi. K.A., spor salonuna gitmek için yürüdüğü sırada bir bayanın çığlık attığını ve 'imdat' sesini duyduğunu, sese doğru koştuğunu, elinde kılıç olan bir erkek şahıs ile yerde kanlar içinde yatan bir bayan şahsı ve erkek şahsın bayan şahsa kesici aleti sokup çıkardığını gördüğünü, kendisini gören şüphelinin elinde kılıç bulunurken 'yaklaşma sana da saplarım' dediğini söyledi.

Maktulün ailesinin şüpheliden şikayetçi olduklarının vurgulandığı iddianamede, şüphelinin savunmasına da yer verildi. Spor salonundan döndükten sonra akşam saatlerine kadar ikametinde oturduğunu anlatan şüpheli, akşam saatlerinde canının sıkıldığını ve üzgün olduğunu, bu sırada kolay olduğunu düşünerek bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüğünü, internet aracılığıyla satın almış olduğu kılıcının bulunduğu çantayı yanına alarak dışarı çıktığını, kaldırımda yürüyen maktulü bıçakladığını söyledi.

"İçgüdüsel tatmin amacı ile nedensiz yere öldürdü"

İddianamede, şüphelinin önceden tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan ve tartışma yaşanmayan maktulü, içgüdüsel tatmin amacı ile 6 adeti öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici delici aletle, nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdüğü kaydedildi. Şüphelinin, canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedeninin mevcut olmadığı, suçun işleniş biçimi ve eylemin ağırlığı ile şüphelinin ortaya çıkan kastının, kullandığı yöntem itibariyle canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu aktarıldı.

Sanık Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ise 6 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk celsesi 25 Şubat 2022 tarihinde görülecek.

Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Samuray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samuray kılıçlı saldırgan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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