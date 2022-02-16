Samuray kılıçlı saldırganın akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika

Samuray kılıçlı saldırganın akıl sağlığı yerinde çıktı

Mahkemeye ulaşan ATK Raporu: 'Ceza sorumluluğu tam'

İSTANBUL - Ataşehir'de yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının tespitine ilişkin istenen Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanık Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz'iyolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Can Göktuğ Bozhakkında, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. Sanık Boz hakkında ayrıca, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından da toplamda 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davaya bakan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için sanık Boz'u Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı.

'Akıl sağlığı yerinde'

Raporda, Can Göktuğ Boz'un 24- 26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği kaydedildi. Suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtildi. Sanığın, ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.