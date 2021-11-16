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SAMURAY KILIÇLI SALDIRGANIN DEHŞET KOLEKSİYONU - Son Dakika

SAMURAY KILIÇLI SALDIRGANIN DEHŞET KOLEKSİYONU

16.11.2021 13:35

15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet-Televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıda 'kararlı saldırgan, hatırla ve alerji' yazmışGamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)- Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un...

15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet

-Televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıda 'kararlı saldırgan, hatırla ve alerji' yazmış

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)- Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinde bulunan kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı. Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.

Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü. Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı.

SPOR VE CİNAYET NOTLARI

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar dün ortaya çıkmıştı. DHA'nın dün elde ettiği fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyordu. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.', 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görülmüştü. Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor, camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.','İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyordu. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyordu.

SAMURAY KILIÇLI SALDIRGANIN DEHŞET KOLEKSİYONU
SAMURAY KILIÇLI SALDIRGANIN DEHŞET KOLEKSİYONU
SAMURAY KILIÇLI SALDIRGANIN DEHŞET KOLEKSİYONU

Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMURAY KILIÇLI SALDIRGANIN DEHŞET KOLEKSİYONU - Son Dakika


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