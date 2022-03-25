Samuray kılıçlı vahşette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

Samuray kılıçlı vahşette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

25.03.2022 13:24
Samuray kılıçlı vahşette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ATAŞEHİR'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) davasında mütalaasını açıklayan savcı, sanık Boz'un 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

ATAŞEHİR'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) davasında mütalaasını açıklayan savcı, sanık Boz'un 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Anne Beyhan Cengiz de mütalaa katıldığını belirterek mahkeme başkanına "Dünyada kötülüğün gezdiği bu dünyada sahipsiz kalan kadınlara umut olmanızı istiyorum. Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyin. Öyle bir ceza alsın ki örnek olsun. Bir daha bayanlara el kalkmasın" dedi. Sanık Boz ise mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek "Sadece pişmanım" dedi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda Başak Cengiz'in akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, celse arasında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüş bildirildiğini söyledi. Adli Tıp Kurumu raporuna karşı söz verilen Başak Cengiz'in aile avukatı Mustafa Tırtır, dosyada başka araştırılacak bir husus olmadığı düşüncesinde olduklarını belirterek, ATK raporları doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

"PARA GÜÇLERİ VE HUKUK BİLGİLERİYLE YAVRUMU YEM ETMESİNLER"

Rapora karşı söz verilen Anne Beyhan Cengiz, sanığın annesinin hukukçu olduğunu ve maddi güçlerinin iyi olduğunu öne sürerek, "Para güçleri ve hukuk bilgileriyle yavrumu yem etmesinler. Buna izin vermeyin. Bakın sakin sakin beni dinliyor sanık, taşkınlık yapmıyor. Bunun neresi hasta" dedi. Anne Cengiz, ATK'dan gelen rapora katıldığını belirterek mahkemeden hükmünü açıklamasını istedi. Cengiz'in diğer aile üyeleri de rapora katıldığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"GÜNDE 12 SAAT ŞEYTAN BANA 'CİNAYET İŞLE' DİYOR"Gelen raporlara karşı söz verilen tutuklu sanık Can Göktuğ Boz ise "Önceki mahkemede ifadelerim geçerlidir. Günde 12 saat şeytan bana 'Cinayet işle, intihar et' diyor. Eğer cinayet işlemezsem şeytan beni öldürmekle tehdit ediyor. Siluetiyle beliriyor bana musallat oluyor" şeklinde konuştu.Mahkeme başkanı ise "Şeytanın senle mesaisi 12 saat mi sonra ne yapıyor" diye sorunca sanık "Evet sonraki 12 saat uyuyorum" şeklinde cevap verdi. Başkan "Uykuda sirayet etmiyor öyle mi" diye soru yöneltince sanık "Evet, etmiyor" dedi.Sanık avukatı söz alarak "Bizim davayı uzatma gibi bir derdimiz yok, tüm mesele adaletin tecelli etmesi" diye konuştu.

MÜTALAADAKİ BIÇAK DARBELERİNİ DUYAN ANNE CENGİZ FENALAŞTI Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında geçimini babasından aldığı yardımlarla sağlayan sanık Can Göktuğ Boz'un suç tarihinde 60 santim uzunluğundaki samuray kılıcıyla ikametinden dışarı çıktığını belirtti. Sanığın soruşturma aşamasındaki ifadesine göre de 'Direnci ve savunması daha az olacak şekilde değerlendirdiği bir kadını seçerek' Ankara'dan İstanbul'a geçici görevle gelen mimar Başak Cengiz'i savunmasız bir şekilde yürürken gördüğü belirtildi. Sanık Boz'un Cengiz'in önünden geçişini izlediği, arkasında kaldıktan sonra da çok kısa bir süre yürüyerek takip ettiği belirtilen mütalaada, sanık Boz'un herhangi bir duraksama ve iletişim içine girmeden samuray kılıcıyla maktulü 29 saniye boyunca 6'sı öldürücü nitelikte olmak üzere 12 adet kesici ve delici alet darbelerine devam ettiği vurgulandı. Savcının bu sözlerini duyan Anne Beyhan Cengiz gözyaşlarına hakim olamadı ve fenalaşarak duruşma salonundan akrabaları tarafından çıkarıldı.

KILICI SAKLAMA ZAHMETİNE GİRİŞMEKSİZİN EVİNE GİTTİMaktulün 'İmdat' seslerini duyan Kaan Ağca'nın yardım etmek için sanığa yaklaştığı, sanık Boz'un da "Yaklaşma sana da saplarım" dediği kaydedilen mütalaada, "Sanık Boz'un Başak Cengiz'i kesin kes öldürdüğünü anladıktan sonra kılıcını saklama zahmetine dahi girişmeksizin elindeki kılıçla doğrudan ikametine gittiği" ifadeleri kullanıldı.Sanığın soruşturma aşamasında mutsuzluğu nedeniyle bir kadını öldürmek istediğini söylediği hatırlatılan mütalaada, kovuşturma aşamasında ise şeytanın kendisine intihar etmesini söylediği kaydedildi. Sanığın beyan değiştirmesiyle ilgili cezai sorumluluğunun olmadığı şeklinde anlaşılması için anlatıldığı kaydedilen mütalaada, sanığın beyanlarına itibar edilemeyeceği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİMütalaada sanık Can Göktuğ Boz'un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca sanık Boz'un "Silahla tehdit" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ÖYLE BİR CEZA ALSIN Kİ ÖRNEK OLSUN BİR DAHA BAYANLARA EL KALKMASINAile avukatları mütalaaya katıldıklarını belirtti. Anne Beyhan Cengiz de mütalaa katıldığını belirterek mahkeme başkanına "Kötülüğün gezdiği bu dünyada sahipsiz kalan kadınlara umut olmanızı istiyorum. Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyin. Öyle bir ceza alsın ki örnek olsun. Bir daha bayanlara el kalkmasın. Hak ve adalet yerini bulsun" dedi.

MÜTALAAYA KARŞI DİYECEĞİM BİR ŞEY YOK SADECE PİŞMANIMMütalaaya karşı söz verilen sanık Boz, "Mütalaaya karşı diyeceğim bir şey yok. Sadece pişmanım" dedi.Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep eden sanık avukatı, 'Sanığın cezai ehliyeti yoktur' şeklinde başka raporlar da olduğunu belirterek nihai raporun alınması için sanığın tüm raporlarının adli tıp üst kuruluna gönderilmesini talep etti.

CEZAİ EHLİYETİNE İLİŞKİN NİHAİ RAPOR İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın cezai ehliyetine ilişkin sanığın sağlık belgelerinin ve dosyaların Adli Tıp Üst Kurulu'na nihai kesin raporun hazırlanması için gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı 22 Nisan 2022 tarihine erteledi.


YORUMLAR
500
Trabzon'daki kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Trabzon'daki kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ağırlaştırılmış Müebbet, Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samuray kılıçlı vahşette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: Samuray kılıçlı vahşette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement