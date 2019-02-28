Son Dakika Haberleri: Samuray Usulü İk Yönetimi Nedir?

Samuray Usulü İk Yönetimi Nedir?

19 dakika önce

Obeya İnsan Kaynakları Kurucusu Berna Ülkü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Obeya İnsan Kaynakları Kurucusu Berna Ülkü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Samuray usulü İK yönetimi hakkında konuşan Ülkü bu yeni kavramın kurumlara katkılarından bahsetti: "Samuraylar dünyanın gelmiş geçmiş en soylu asker sınıfıdır. Samuraylar onuru, sadakati ve şefkati her şeyin üzerinde tutarlar. Bu sebeple de kurumlarda personel tarafında da onurlu, işlerine sahip çıkan ve gerçekten risk almaktan korkmayan ve muhakeme yeteneği güçlü gerçek samuraylara yani takım arkadaşlarına ihtiyaçları vardır. Biz de Obeya olarak aslında firmalarla çalışmalarımızı tamamen samuray felsefesinde yaparak ve bu kültürü benimsiyoruz ve kurumlara güçlü askerler buluyoruz."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32 

TV, Yenikadinda Gösterme, Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Mutlu Evliliğin Formülünü Açıkladı: İtaat Et, Rahat Et Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi

Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 08:51:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samuray Usulü İk Yönetimi Nedir?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]