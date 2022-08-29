ABD'li yüzlerce atlet "çamur koşusunda" ter döktü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li yüzlerce atlet "çamur koşusunda" ter döktü

29.08.2022 16:36
ABD'li yüzlerce atlet "çamur koşusunda" ter döktü

SAN ABD'nin California eyaletinde dünyanın en zor koşularından biri olarak bilinen "çamur koşusunda" yüzlerce atlet hedefe ulaşmak için mücadele verdi.

SAN ABD'nin California eyaletinde dünyanın en zor koşularından biri olarak bilinen "çamur koşusunda" yüzlerce atlet hedefe ulaşmak için mücadele verdi.

Eski bir İngiliz terör ile mücadele ajanı Will Dean tarafından düzenlenen ve birçok farklı kategoride koşuyu içeren "çamur koşusu", bu hafta San Francisco yakınlarındaki Sonoma kentinde düzenlendi.

Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, çamurlu ve zor koşullarda bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti.

Koşuya katılanlardan Katherine Faragia, "Her şey mükemmel, bundan daha fantastik bir şey düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

Shelly Cortez isimli başka bir koşucu ise bu koşuya ilk kez katıldığını belirterek, "Birçok yer zorlasa da bu his çok iyi." dedi.

Çamur koşusu, yıl içerisinde ABD'de ve farklı ülkelerde 36 farklı lokasyonda organize ediliyor.

YORUMLAR
500
ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi NASA'nın bugün Ay'a fırlatmayı planladığı mega rokette teknik aksaklıklar meydana geldi NASA'nın bugün Ay'a fırlatmayı planladığı mega rokette teknik aksaklıklar meydana geldi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, San Francisco, California, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li yüzlerce atlet 'çamur koşusunda' ter döktü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
14:50 Adana Demirspor'da beklenen son: Balotelli şehirden ayrıldı, yeni takımına imza atmaya gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:38:46. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li yüzlerce atlet "çamur koşusunda" ter döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement