ABD'li yüzlerce atlet "çamur koşusunda" ter döktü

SAN ABD'nin California eyaletinde dünyanın en zor koşularından biri olarak bilinen "çamur koşusunda" yüzlerce atlet hedefe ulaşmak için mücadele verdi.

Eski bir İngiliz terör ile mücadele ajanı Will Dean tarafından düzenlenen ve birçok farklı kategoride koşuyu içeren "çamur koşusu", bu hafta San Francisco yakınlarındaki Sonoma kentinde düzenlendi.

Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, çamurlu ve zor koşullarda bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti.

Koşuya katılanlardan Katherine Faragia, "Her şey mükemmel, bundan daha fantastik bir şey düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

Shelly Cortez isimli başka bir koşucu ise bu koşuya ilk kez katıldığını belirterek, "Birçok yer zorlasa da bu his çok iyi." dedi.

Çamur koşusu, yıl içerisinde ABD'de ve farklı ülkelerde 36 farklı lokasyonda organize ediliyor.