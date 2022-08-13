ABD'de 3 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçısına 18 yıl hapis - Son Dakika
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ABD'de 3 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçısına 18 yıl hapis

13.08.2022 11:39
ABD'de 3 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçısına 18 yıl hapis

SAN ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kenti kıyılarında geçen yıl teknesiyle 32 düzensiz göçmeni taşırken teknenin alabora olmasıyla 3'ünün ölümüne neden olan kişi, 18 yıl hapse mahkum edildi.

SAN ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kenti kıyılarında geçen yıl teknesiyle 32 düzensiz göçmeni taşırken teknenin alabora olmasıyla 3'ünün ölümüne neden olan kişi, 18 yıl hapse mahkum edildi.

ABD Bölge Yargıcı Janis L. Sammartino, Mayıs 2021'de yaşanan ve 3 kişinin ölümüne yol açan olayla ilgili yürüttüğü davayı, "15 yılı aşkın süredir Kaliforniya'nın Güney Bölge Mahkemesi'nde gördüğü en korkunç dava" olarak nitelendirdi.

İddianameye göre, sanık Hurtado, Meksika'dan ABD'ye tekneyle geçmek isteyen 32 düzensiz göçmenin her birinden 15 bin ila 18 bin dolar para aldı.

Hurtado, daha sonra göçmenleri doldurduğu teknesini kötü hava şartlarına aldırmadan ABD kıyılarına ulaştırmaya çalıştı. Yolculuk boyunca uyuşturucu da kullanan Hurtado, şiddetli yağış nedeniyle oluşan dev dalgaların tekneye zarar vermesi üzerine göçmenleri bırakarak tekneyi terk etti. Göçmenler dev dalgaların çarpmasıyla parçalanan tekneden atlayarak kurtulmaya çalışsa da olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Mahkeme, Hurtado'yu duruşma sonunda 18 yıl hapse mahkum ederken Savcı Randy Grossman, "Bu mahkumiyet kararı, kaçakçılar için sert bir uyarı niteliğindedir. Kar amaçlı planlarınız başarısız olacak. İşlediğiniz suçlar için sizi yargılayacağız ve kurbanlarınız için de adaleti yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de 3 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçısına 18 yıl hapis - Son Dakika

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