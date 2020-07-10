San Fermin Festivali Bu Yıl Yapılamadı - Son Dakika

San Fermin Festivali Bu Yıl Yapılamadı

İspanya'nın meşhur boğa koşusu festivali San Fermin, Corona virüsü nedeniyle bu yıl yapılamadı.

İspanya'nın meşhur boğa koşusu festivali San Fermin, Corona virüsü nedeniyle bu yıl yapılamadı. Normalde, 8 gün süren festivalde, boğalar sabah 8'de arena güzergahında koşmak üzere Pamplona sokaklarına salınıyorlardı.

Koronavirüs, Pamplona, İspanya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:44 

Son Dakika Güncel San Fermin Festivali Bu Yıl Yapılamadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:33 Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 00:29 Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar 00:20 Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 23:24 Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi 23:20 Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu 21:21 Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü 21:12 Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek 19:56 Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu 19:47 Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
09:49
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
09:36
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
09:28
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
08:39
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
08:37
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
08:25
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
08:14
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
07:34
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
07:24
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
02:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 10:03:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: San Fermin Festivali Bu Yıl Yapılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]