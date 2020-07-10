İspanya'nın meşhur boğa koşusu festivali San Fermin, Corona virüsü nedeniyle bu yıl yapılamadı.
İspanya'nın meşhur boğa koşusu festivali San Fermin, Corona virüsü nedeniyle bu yıl yapılamadı. Normalde, 8 gün süren festivalde, boğalar sabah 8'de arena güzergahında koşmak üzere Pamplona sokaklarına salınıyorlardı.
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10.07.2020 10:03:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: San Fermin Festivali Bu Yıl Yapılamadı - Son Dakika