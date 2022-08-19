ABD Havaalanında İki Uçak Çarpıştı, Can Kayıplarından Endişe Ediliyor

SAN FRANCİSCO, 18 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Watsonville'e inmeye çalışan iki küçük uçağın çarpışması sonucu birden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, Perşembe günü yerel saatle 14: 56 (TSİ Cuma 00: 56) sıralarında Watsonville Belediye Havaalanı'nda meydana geldi. Belediyenin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşıma göre çeşitli kuruluşlar 15: 37 sıralarında olay yerine ulaştı.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yaptığı ön açıklamada, tek motorlu bir Cessna 152 ve çift motorlu bir Cessna 340 uçağının pilotlarının Watsonville Belediye Havalimanı'na son yaklaşma inişleri sırasında iki uçağın çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada kaza anında Cessna 152'de 1 kişi ve Cessna 340'ta 2 kişinin bulunduğu ve yerde bulunan hiç kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Açıklamada FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun kazayı soruşturacağı, soruşturmayı yönetecek olan Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun kazaya ilişkin güncel bilgiler sağlayacağı bildirildi.

Her iki kuruluş da kazaya karışan kişilerin kimlikleri hakkında bir açıklama yapmadı.