ABD Havaalanında İki Uçak Çarpıştı, Can Kayıplarından Endişe Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Havaalanında İki Uçak Çarpıştı, Can Kayıplarından Endişe Ediliyor

19.08.2022 11:07
ABD Havaalanında İki Uçak Çarpıştı, Can Kayıplarından Endişe Ediliyor

SAN FRANCİSCO, 18 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Watsonville'e inmeye çalışan iki küçük uçağın çarpışması sonucu birden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SAN FRANCİSCO, 18 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Watsonville'e inmeye çalışan iki küçük uçağın çarpışması sonucu birden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, Perşembe günü yerel saatle 14: 56 (TSİ Cuma 00: 56) sıralarında Watsonville Belediye Havaalanı'nda meydana geldi. Belediyenin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşıma göre çeşitli kuruluşlar 15: 37 sıralarında olay yerine ulaştı.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yaptığı ön açıklamada, tek motorlu bir Cessna 152 ve çift motorlu bir Cessna 340 uçağının pilotlarının Watsonville Belediye Havalimanı'na son yaklaşma inişleri sırasında iki uçağın çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada kaza anında Cessna 152'de 1 kişi ve Cessna 340'ta 2 kişinin bulunduğu ve yerde bulunan hiç kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Açıklamada FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun kazayı soruşturacağı, soruşturmayı yönetecek olan Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun kazaya ilişkin güncel bilgiler sağlayacağı bildirildi.

Her iki kuruluş da kazaya karışan kişilerin kimlikleri hakkında bir açıklama yapmadı.

YORUMLAR
500
Çin, Dünyanın En Geniş Fiber Optik ve Mobil Genişbant Ağını İnşa Etti Çin, Dünyanın En Geniş Fiber Optik ve Mobil Genişbant Ağını İnşa Etti California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, Cessna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Havaalanında İki Uçak Çarpıştı, Can Kayıplarından Endişe Ediliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:10:44. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Havaalanında İki Uçak Çarpıştı, Can Kayıplarından Endişe Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement