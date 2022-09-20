Boeing, Ortadoğu'daki Uçak Filosunun 2041'e Kadar İki Kattan Fazla Artacağı Tahmininde Bulundu

SAN FRANCİSCO, 20 Eylül (Xinhua) -- Boeing Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ortadoğu bölgesinin yolcu trafiği ve ticari filosunun, önümüzdeki 20 yıllık dönemde iki katın üzerinde artmasının öngörüldüğünü söyledi. Şirketin söz konusu tahmini, 20 yıllık talebe ilişkin tahminleri içeren 2022 Boeing Ticari Pazar Görünümü (CMO) adlı raporda yer aldı. Boeing, gelecekte bölge filosunun, hızla artan yolcu trafiğinin yanı sıra kargo talebini karşılamak üzere 3.400 uçağa kadar çıkmasının beklendiğini belirtti. Bölgedeki yolcu trafiğinin, yıllık bazda yüzde 4 artış göstermesi bekleniyor. Ortadoğu'daki havayolu şirketlerinin, yolcu ve ticaret hizmeti vermek için 765 milyar ABD doları değerinde 2.980 yeni uçağa ihtiyacı olacak. Şirketin beklentilerine göre teslimatların üçte ikisinden fazlasıyla büyüme gerçekleştirilirken üçte biriyle eski uçakların yakıt tüketimi daha verimli modellerle değiştirilmesi mümkün olacak.

Ortadoğu'daki havayolu şirketlerinin taşıdığı hava kargosunun son yıllardaki artışı devam ediyor. Yük kapasitesi bakımından dünyanın en büyük beş havayolu şirketinin ikisi bölgede bulunuyor. Boeing, gelecek yıllardaki talebi karşılamak üzere Ortadoğu'daki kargo uçağı filosunun, pandemi öncesine göre iki kattan fazla bir artışla 2041 yılına kadar 170'e ulaşacağı öngörüsünde bulundu. "Uluslararası yolcular ve ticaret için popüler bir bağlantı noktası olan Ortadoğu bölgesi aynı zamanda iş ve dinlence yolcuları için bir başlangıç ve varış noktası olarak da büyüyor" diyen Orta Asya ve Afrika ve Rusya ve Orta Asya Bölgeleri Ticari Pazarlama Yönetici Direktörü Randy Heisey, "Bölgede, havayolu şirketi ve hava kargosu iş modellerinin taleplerini karşılayan çok yönlü bir filoya olan ihtiyaç devam edecek" ifadelerini kullandı. Boeing'in 2022 Pilot ve Teknisyen Görünümü raporuna göre bölgede önümüzdeki 20 yıl içinde 53.000 pilot, 50.000 teknisyen ve 99.000 kabin ekibi personeli dahil olmak üzere 202.000 yeni havacılık personeline ihtiyaç duyulacak.