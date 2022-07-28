ABD'li Araştırmacı: Irkçılık, Asyalı Amerikalılarda "Toplu Travmaya" Neden Oluyor - Son Dakika
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ABD'li Araştırmacı: Irkçılık, Asyalı Amerikalılarda "Toplu Travmaya" Neden Oluyor

28.07.2022 17:49
ABD'li Araştırmacı: Irkçılık, Asyalı Amerikalılarda "Toplu Travmaya" Neden Oluyor

SAN FRANCİSCO, 27 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinden bir araştırmacı Çarşamba günü, Asyalı Amerikalıların iki yıldır ırkçılığa karşı mücadele çabalarına rağmen ırkçı nefreti yaşamaya devam ettiğini ve bu durumun "yıkıcı ve travmatize edici" olduğunu söyledi.

SAN FRANCİSCO, 27 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinden bir araştırmacı Çarşamba günü, Asyalı Amerikalıların iki yıldır ırkçılığa karşı mücadele çabalarına rağmen ırkçı nefreti yaşamaya devam ettiğini ve bu durumun "yıkıcı ve travmatize edici" olduğunu söyledi. ABD'de Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana iki yıl boyunca ırkçı nefret davalarını derleyerek Asyalı Amerikalı ve Pasifik Adalılara karşı nefretle mücadele etmeyi amaçlayan bir web sitesi olan Stop AAPI Hate'e ülke genelinde yaklaşık 11.500 Asyalı karşıtı nefret olayı bildirildi. Stop AAPI Hate'in kurucu ortağı ve San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde Asyalı Amerikalı Araştırmaları profesörü Russell Jeung, en son raporlarının bulgularını ele aldığı bir web seminerinde, "Bu vakalar gerçekten travmatize edici. Bunun bir toplu ırk travması dönemi olduğunu iddia ediyorum" dedi.

İki Yıl ve Binlerce Ses adlı bu rapor, Asyalı Amerikalı toplumun pandemiden bu yana karşı karşıya kaldığı ırkçılık ve ayrımcılığa daha derin bir bakış sağlıyor. Irkçılık, aralarında insan hakları ihlalleri, çevrimiçi ırkçılık ve fiziksel saldırının bulunduğu farklı kategoriler altında ele alınıyor. Rapora göre, Stop AAPI Nefret raporlama merkezinin ilk iki yılında (19 Mart 2020 - 31 Mart 2022), ülke genelindeki bireyler 11.467 olay bildirdi. Bu olayların üçte ikisi, sözlü ya da yazılı nefret söylemi veya uygunsuz hareketler gibi tacizler içeriyordu. Raporda, her dokuz olaydan birden fazlasının, bir işte ya da işyerinde ayrımcılık gibi olası insan hakları ihlallerini içerdiği belirtildi. Diğer yandan her on olaydan biri çevrimiçi gerçekleşti. Jeung, "Gençlerimiz çok fazla ekran karşısında olduğu için bu sayı önemli" dedi. Nefretin her yerde ortaya çıktığı belirtilen raporda, hem büyük şehirlerde hem de küçük kasabalarda, Asyalı Amerikalı yerleşim yerlerinde ve Asyalı Amerikalı toplulukların çok seyrek olduğu yerlerde nefretin görüldüğü kaydedildi.

Rapora göre, olayların çoğuna (4.333 olay) tanık olan Kaliforniya eyaletini New York (1.840) ve Washington (556) izliyor. Web seminerinde konuşan Jeung, "Bu sadece buzdağının görünen kısmı. Geçen yılki ulusal temsili anketimiz, beş Asyalı Amerikalı ve Pasifik Adalı'ndan birinin geçen yıl bir tür nefret olayı yaşadığını ortaya koydu, yani bu 4 milyon nefret vakası anlamına geliyor" dedi. "Eğilimler gerçekten kalıcıydı. Topluluklarımız ırk olarak profillendiriliyor" diyen Jeung sözlerini, "Ve vakalarımızın yarısında Çin karşıtı söylemlerde bulunan insanlar var. Gençlerimiz, yaşlılarımız ve kadınlarımız daha çok hedef alınıyor" diyerek tamamladı. Raporda, AAPI karşıtı nefreti ele almak için bir yaklaşım da öneriliyor. Bu yaklaşıma göre halk AAPI tarihleri ve kültürleri hakkında eğitilmeli ve mağdurların ve hayatta kalanların iyileşmesi desteklenmeli ve şiddeti başlamadan önce önlemek için toplum temelli programlara yatırım yapılmalı.

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Uzmanlar ABD'de Yaklaşık 3.000 Maymun Çiçeği Vakasının Görülmesiyle Kritik Döneme Girildiğine Dair Uyarıyor Uzmanlar ABD'de Yaklaşık 3.000 Maymun Çiçeği Vakasının Görülmesiyle Kritik Döneme Girildiğine Dair Uyarıyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, San Francisco, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Araştırmacı: Irkçılık, Asyalı Amerikalılarda 'Toplu Travmaya' Neden Oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li Araştırmacı: Irkçılık, Asyalı Amerikalılarda "Toplu Travmaya" Neden Oluyor - Son Dakika
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