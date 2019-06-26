Son Dakika Haberleri: San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı
Son Dakika Güncel Haber

San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı

2 saat önce

ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde "elektronik sigara" adı verilen tütün ilave edilebilen buhar teneffüs cihazlarının satışının yasaklanması kararı alındı.

San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı, System.String[]
ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde "elektronik sigara" adı verilen tütün ilave edilebilen buhar teneffüs cihazlarının satışının yasaklanması kararı alındı.
BBC'de yer alan habere göre, San Francisco Kent Meclisi, söz konusu cihazların satışını insan sağlığına etkileri net ortaya konulana kadar durdurmayı öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan San Francisco, ABD'de elektronik sigara cihazlarının satışının yasaklandığı ilk şehir oldu.
Yasanın yürürlüğe girmesi için belediye başkanı tarafından onaylanması bekleniyor. Belediye Başkanı London Breed, daha önce Meclisten geçmesi halinde yasayı onaylayacağını açıklamıştı.
Yasağın 7 ay içinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.
San Francisco'da elektronik sigara satışının yasaklanmasına yönelik kampanyanın öncülerinden Şehir Savcısı Dennis Herrera, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) elektronik sigara satışını düzenleme konusunda sorumluluktan feragat etmesinin ardından bu adım zorunlu hale gelmiştir." dedi.
Elektronik sigara üreticileri, "yasaklama kararının tüketicileri daha zararlı normal sigara tüketimine yönlendireceğini ve bu alanda karaborsa ortaya çıkaracağını" öne sürerken, elektronik sigara karşıtı kampanya yürütenler bu tür cihazların gençleri sigaraya içmeye alıştırdığını savunuyor.
ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi verilerine göre, ABD'de nikotin ürünleri kullanan ergen sayısı geçen yıl yüzde 36 arttı. Elektronik sigara cihazlarının yaygınlaşmasının artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:28 Kaynak: AA
California, Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika-ABD sınırında Aylan Kurdi'yi hatırlatan görüntü! Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu "Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:30:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: San Francisco'da elektronik sigara satışı yasaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]