San Francisco Hackerları Sever Filmi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
Bir adam gözlerini açtığında, kim olduğuna dair hiçbir fikri olmadığının farkına varır. Geçmişe dair hiçbir anısı olmayan adam, birden kendisini peşinde olan bir suikastçiden kaçarken bulur. Bu sırada, sert olduğu kadar havalı bir polis olan karısı, adamı bulmak için umutsuzca bir arama başlatmıştır. Ancak kadının kocasını bulmak için verdiği çaba, kariyerinin sona ermesine neden olacak bir hamle olur. Yönetmen:
Jose Figueroa Senaryo:
Jose Figueroa Oyuncular: Sean Patrick
Flanery, Dominique Swain
, Miracle Laurie, Shane Coffey, K.T. Tatara, Black Thomas, Michael Rose
, Kelvin Han
Yee, Maria Olsen, Benton Jennings, Bil Dwyer, Barbi Okeefe, Irene Roseen, Louisa Abernathy, Ezra Buzzington, Alex PetrovitchFilmin Türü:
Bilim KurguOrijinal Adı:
2177: The San Francisco
Love Hacker CrimesYapımcı Firma:
La Boca ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
98 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
03.01.2020San Francisco Hackerları Sever Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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