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Tam Gemi Şok Denemeleri, San Francisco, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı - Son Dakika

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