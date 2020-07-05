San Mames'te kritik randevu! Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısında iddaa oranı... - Son Dakika

San Mames'te kritik randevu! Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandırATHLETIC BILBAO - REAL MADRIDSalgın arasından döndükten sonra çıktığı 6 lig maçından sadece 1'inde, onda da Barcelona'ya kaybeden Athletic Bilbao, 2019 Aralık ile 2020 Mart arasında 10 maçlık galibiyetsiz seri yapmamış olsaydı şu an Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan söz edebilirdi.

Bu bir ilandır

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor

ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID

Salgın arasından döndükten sonra çıktığı 6 lig maçından sadece 1'inde, onda da Barcelona'ya kaybeden Athletic Bilbao, 2019 Aralık ile 2020 Mart arasında 10 maçlık galibiyetsiz seri yapmamış olsaydı şu an Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan söz edebilirdi. An itibariyle Avrupa Ligi'ne katılmak için çırpınıyorlar...

Uzun süredir sakat olan Benat dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. TD Gaizka Garitano sıkışık fikstür nedeniyle ilk 11'de bazı değişiklikler yapabilir.

Son Valencia deplasmanında Iker Muniain ile başlamıştı, bu sefer Oihan Sancet ilk 11'de olabilir. Orta alanın merkezinde Dani Garcia'nın yanında Unai Lopez yerine Mikel Vesga görebiliriz.

Real Madrid ise kusursuz ilerleyişiyle birlikte La Liga'nın zirvesine kuruldu. 6 maçta da fire vermediler, son 3'ünde gol yemediler, Barcelona'nın 2 puan gerisinden gelip 4 puan önüne geçmeyi başardılar.

TD Zinedine Zidane sol bekte rotasyona gidiyor, forma sırası Marcelo'da...

Getafe maçında Raphael Varane sakatlanmıştı, Fransız stoperin durumu maç saati netlik kazanacak. Toni Kroos ve Casemiro'nun yanında da Luka Modric yerine Federico Valverde forma giyebilir.

Real Madrid ligdeki son 6 maçında fire vermedi, son 3'ünde ise gol bile yemedi!

%59'luk kesim şampiyonluk yolundaki eflatun-beyazlıların hatasız ilerleyeceğini düşünüyor...

Karim Benzema, Athletic Bilbao'ya gol atmayı seviyor...

Athletic Bilbao, Barcelona, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 04:42 

Son Dakika Spor San Mames'te kritik randevu! Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:48 Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü 09:36 Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! 07:48 Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor 07:47 İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar 04:37 Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
00:14
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
13:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 04:58:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: San Mames'te kritik randevu! Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısında iddaa oranı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]