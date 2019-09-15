San Marino'da kazanan Marquez

Sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si, 22 Eylül 'de koşulacak.

Petronas Yamaha takımından Fransız Fabio Quartararo , Marquez'in 0.9 saniye gerisinde ikinci, Monster Energy Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales ise liderin 1.6 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

İspanyol pilot Marquez, 42.25.163'lük zamanlamasıyla sezonun 7'nci, kariyerinin 51'inci MotoGP birinciliğini elde etti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. ayağı, İtalya 'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

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