Son Dakika Haberleri: San Marino Devlet Başkanları Serhat'ı Makamlarında Ağırladı

San Marino Devlet Başkanları Serhat'ı Makamlarında Ağırladı

1 saat önce

Uluslararası müzik sektöründeki başarılarıyla göz dolduran Serhat, San Marino Devlet Başkanlarıyla bir araya geldi.

San Marino Devlet Başkanları Serhat'ı Makamlarında Ağırladı, System.String[]

San Marino Devlet Başkanları Luca Santolini ve Mirco Tomassoni, ülkelerini ikinci kez Eurovision'da temsil edecek olan Serhat'ı makamlarında ağırlayarak Serhat'a başarılar diledi.

San Marino'yu 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek olan Serhat'ın, ülkelerini yeniden temsil etmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Santolini ve Tomassoni, Türk yıldız Serhat'la bol bol sohbet etti.

San Marino televizyon kanalı R TV'nin genel müdürü Carlo Romeo'nun da bulunduğu davette Serhat: ''Hem San Marino'yu hem ülkem Türkiye'yi temsil ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi.

Serhat davet sonunda resmi devlet askerleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:49 Kaynak: Bültenler

San Marino, Güncel
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