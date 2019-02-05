San Marino Devlet Başkanları Serhat'ı Makamlarında Ağırladı

San Marino Devlet Başkanları Luca Santolini ve Mirco Tomassoni, ülkelerini ikinci kez Eurovision'da temsil edecek olan Serhat'ı makamlarında ağırlayarak Serhat'a başarılar diledi.

San Marino'yu 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek olan Serhat'ın, ülkelerini yeniden temsil etmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Santolini ve Tomassoni, Türk yıldız Serhat'la bol bol sohbet etti.

San Marino televizyon kanalı R TV'nin genel müdürü Carlo Romeo'nun da bulunduğu davette Serhat: ''Hem San Marino'yu hem ülkem Türkiye'yi temsil ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi.

Serhat davet sonunda resmi devlet askerleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.