San Marino'yu 4-1 yenen Kosova'da tüm goller Vedat Muriqi'ten geldi

Kosova ile San Marino arasında oynanan hazırlık maçında Vedat Muriqi gol olup yağdı. Karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılan Kosova'da tüm goller Muriqi'ten geldi.

TEK BAŞINA GALİBİYETİ GETİRDİ

4-1 sona eren karşılaşmada Kosova'nın golleri 28, 45, 46 ve penaltıdan 76. dakikalarda Muriqi'ten geldi. San Marino'nun tek golünü ise 85. dakikada David Tomassini attı. Geçtiğimiz sezonu Lazio'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam oynadığı 34 maçta attığı 2 golle beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.