San Marino'yu Eurovision'da Temsil Edecek Serhat Basın Toplantısı Yaptı

TEL Aviv'de düzenlenecek 64. Eurovision şarkı yarışmasında San Marino'yu ikinci kez temsil edecek olan Serhat Hacıpaşalıoğlu, Beyoğlu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TEL Aviv'de düzenlenecek 64. Eurovision şarkı yarışmasında San Marino'yu ikinci kez temsil edecek olan Serhat Hacıpaşalıoğlu, Beyoğlu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Serhat, "Bu bir meydan okumadır. Tüm sanatçılar için. Eğer uluslararası bir yarışmaysa da ülkeler için. Uluslararası bir platform var. Bu platformda ülkeler kendi müzikleriyle yarışmayı istiyorlar. Bunu bir tanıtım platformu olarak görüyorlar. Ben bunu çok değerli olarak görüyorum. Oylamaya gelince, oylama işin belki de en küçük bölümü. Çünkü o ana gelinceye kadar geçirilen süreç ülkenin, sanatçının duruşu, müziği aslında gerçek kazancı beraberinde getiren süreçtir. Oylamada farklı faktörler olabilir. Jüri de var. Halk oylaması da var. Ben bunu çok doğal buluyorum" dedi.







"YAKIN COĞRAFYA ALANLAR MUHAKKAK Kİ AVANTAJDIR"



Komşu olan ülkelerin birbirine oy verdiğini ve bu durumun normal olduğunu belirten Serhat, "Örneğin İskandinav ülkeleri birbirlerinin dillerini anlıyorlar. Benzer bir müzik zevkleri var. Ben bunu politik olarak ta değerlendirmiyorum. Coğrafi dağılımların dünya üstünde kendilerine yakın olan şeyleri sevme özelliği var. Biz balkanlar müziğini seviyoruz ama herkes sevmiyor. Türkler de demek ki balkan ülkelerine oy verebiliyorlar. Bu anlamda her şeyde politik olarak değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yakın coğrafya alanlar muhakkak ki avantajdır. Geçmişi birlikte yaşamış olan, eski Sovyetler Birliği'ne baktığımız zaman kaç tane ülke var şu anda onlar zaten birbirlerinin sanatçılarını tanıyorlar, biliyorlar. Dolayısıyla bu tip yakınlıkları görmek çok zor değil. Altını özellikle çizmek istiyorum, oylama olayın en son aşamasıdır. Birinciyi belirler ama asıl kazanç çok farklı olabilir" diye konuştu.







"AMERİKA LİSTELERİNE GİREBİLMEK ÇOK ZOR TÜRKİYE'DEN BİR BAŞKA SANATÇIYA BUGÜNE KADAR NASİP OLMADI"



Serhat, "3 yıl önce çok iyi yarıştığımıza inandığım bir süreç geçirdik. Bu sürecin sonunda ben birinci olmadım ama ilginçtir ki Eurovision camiasında, dünyada en çok konuşulan ülke ve kişi durumuna dönüştük. Devamında şarkı iki yıl boyunca hükmünü sürdürdü dünya listelerinde. Bu 2016 yılında çıkan tek şarkıydı. Amerika listelerine girebilmek çok zor bir konudur. Bundan da çok gurur duyuyorum çünkü Türkiye'den bir başka sanatçıya bugüne kadar nasip olmadı. Bir Eurovision şarkısıyla listelere girebilmek aslında belli kazançların olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.







"TÜRKİYE RESMİ OLARAK ORADA OLMASA DA TÜRK BAYRAĞIYLA BERABER BEN ORADA OLACAĞIM"



Serhat, San Marino adına yarışsa da Türkiye'yi de temsil ettiğini belirterek, "Bence çok abartılması gereken bir konu değil. Bana kalırsa bir şeye katılıp, katılmama kararının bu kadar fazla tartışılmasını doğru bulmuyorum. Biraz önce belirttiğim gibi Türkiye çok değerli, çok özel bir ülkedir. Benim vatanımdır. Ben Türkiye'nin kendi imajı açısından dünyadaki bütün platformlarda müzikten, spora, politikadan endüstriye ne kadar platform varsa ben Türkiye'nin buralarda bayrağının dalgalandırmasını çok arzu ederim. Türkiye'nin kazanmaması Türkiye'ye bir şey kaybettirmez. Türkiye kendi büyüklüğünü, gücünü her ortamda gösterebilecek bir ülkedir. Benim gönlüm tabi ki Türkiye'nin katılmasından yanadır. Bence günün birinde bu da gerçekleşir. Burada çok başarıları olan Eurovision'da çok sevilen bir ülkedir Türkiye. Ben ikinci kez San Marino'yu temsil ediyorum. Ama bir Türk olarak oradayım. Dolayısıyla Türkiye resmi olarak orada olmasa da muhakkak varlığıyla, Türk bayrağıyla beraber ben orada olacağım" diye konuştu. - İstanbul

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