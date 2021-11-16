SAN MARTİN - Kolombiya'da 288 yıllık "Cuadrillas" geleneği - Son Dakika

Süvarilerin kostüm detayları

Koordinatör Darío Herrera Gutierrez ile yapılan röportaj

Tören alanından genel görüntüler

Süvarilerin çim alana çıkışı

Dört ana akımı temsil eden süvarilerin birbirleriyle mücadelesi

Kostümlerin giyilmesi

Çim alandaki süvari geçişleri

Seyircilerin coşkusu

Detaylar Kolombiya'nın Meta Departmanı'nda düzenlenen "Cuadrillas de San Martin" etkinliklerine 48 atlı süvari ilginç kostümlerle katılıyor. Kolombiya tarihinde önemli role sahip olan Morolar (Müslümanlar), Gallantlar (İspanyollar), Cachaceros (Afrikalılar), Guahibos yerlileri ve bu grupları temsilen oluşturulan 4 ekip arasında gerçekleşen oyun, 1735 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.