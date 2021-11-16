Süvarilerin kostüm detayları
Koordinatör Darío Herrera Gutierrez ile yapılan röportaj
Tören alanından genel görüntüler
Süvarilerin çim alana çıkışı
Dört ana akımı temsil eden süvarilerin birbirleriyle mücadelesi
Kostümlerin giyilmesi
Çim alandaki süvari geçişleri
Seyircilerin coşkusu
Detaylar Kolombiya'nın Meta Departmanı'nda düzenlenen "Cuadrillas de San Martin" etkinliklerine 48 atlı süvari ilginç kostümlerle katılıyor. Kolombiya tarihinde önemli role sahip olan Morolar (Müslümanlar), Gallantlar (İspanyollar), Cachaceros (Afrikalılar), Guahibos yerlileri ve bu grupları temsilen oluşturulan 4 ekip arasında gerçekleşen oyun, 1735 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › SAN MARTİN - Kolombiya'da 288 yıllık 'Cuadrillas' geleneği - Son Dakika