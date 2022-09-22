El Salvador'daki toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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El Salvador'daki toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi

22.09.2022 20:20
El Salvador'daki toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi

SAN Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 4 gündür süren yağışların ardından meydana gelen toprak kaymalarında en az 7 kişi hayatını kaybetti.

SAN Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 4 gündür süren yağışların ardından meydana gelen toprak kaymalarında en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma yetkililerince yapılan açıklamada, başkent San Salvador'un yaklaşık 18 kilometre güneyindeki Panchimalco'da 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yine başkentin güneyindeki Huizucar bölgesinde 3'ü çocuk 5 kişilik bir ailenin tamamının toprak kaymasında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yetkililer, 29 kıyı belediyesi ve ülkenin doğusundaki San Miguel bölgesindeki tüm belediyelerin şiddetli yağışlar nedeniyle alarmda olmalarını istedi.

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Kaynak: AA

Orta Amerika, El Salvador, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Salvador'daki toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: El Salvador'daki toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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