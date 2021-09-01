SAN SALVADOR - El Salvador'da Bitcoin yasası protesto edildi - Son Dakika

El Salvador, Eylül ayı başında Bitcoin (BTC) yasasını yürürlüğe koymaya hazırlanırken, El Salvadorlular BTC'nin ulusal para olarak kabul edilmesini protesto etmek için sokağa döküldü. Aralarında emekliler, gaziler, engelliler ve işçilerin bulunduğu Bitcoin karşıtı göstericiler, hükümetin Bitcoin'i ulusal para haline getirme planlarından hoşnutsuzluklarını dile getirmek için ülkenin başkenti San Salvador'da yürüyüş düzenledi.