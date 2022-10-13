SAN SALVADOR - El Salvador'da çetelerden kurtulan gençler, kaykay yaparak şiddetten uzak duruyor - Son Dakika
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SAN SALVADOR - El Salvador'da çetelerden kurtulan gençler, kaykay yaparak şiddetten uzak duruyor

13.10.2022 11:05

Şiddete maruz kalan El Salvadorlu gençler, kaykay yoluyla yaşam tarzlarını değiştirmeyi umuyor.

Şiddete maruz kalan El Salvadorlu gençler, kaykay yoluyla yaşam tarzlarını değiştirmeyi umuyor. El Salvador hükümetinin çeteler ile olan mücadelesi sürerken gençlerin bir kısmı boş zamanlarında spor yaparak çetelerden uzak durmaya çalışıyor. El Salvador'un başkenti San Salvador'da "La Zacamil" kaykay parkı, çetelerin elinden kurtulup şiddetten uzak durmak isteyen gençlerin sığınma merkezi haline geldi.

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Kaynak: AA

El Salvador, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAN SALVADOR - El Salvador'da çetelerden kurtulan gençler, kaykay yaparak şiddetten uzak duruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAN SALVADOR - El Salvador'da çetelerden kurtulan gençler, kaykay yaparak şiddetten uzak duruyor - Son Dakika
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