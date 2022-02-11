SAN SALVADOR - El Salvador'un bilim tarihini değiştiren kadınlar - Son Dakika

Laboratuvar
Laboratuvarda bilimsel çalışma yapan kadın
Mikroskopla bakan kadın
Deniz toksinleri ve fitoplankton laboratuvarında çalışan Rebeca Quintanilla'nın açıklamaları
Laboratuvar
Kimyager Velia Sosa'nın laboratuvardaki açıklamaları El Salvador'un bilim tarihini değiştiren bilim kadınları Rebeca Quintanilla ve Velia Sosa, El Salvador'daki az sayıda bilim kadınlarının arasında yer alarak ülkedeki genç kızlara da önemli bir rol model oluyor.
Kaynak: AA
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