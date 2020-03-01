SANA: 2 uçağımız düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANA: 2 uçağımız düşürüldü - Son Dakika

SANA: 2 uçağımız düşürüldü

6 saat önce

Suriye rejimine ait 2 savaş uçağı düşürüldü.

SANA: 2 uçağımız düşürüldü, System.String[]

Suriye rejimine ait 2 savaş uçağı düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakların Su-24 tipi oldukları belirtilirken; rejime ait haber ajansı SANA da uçakların düşürüldüğünü doğruladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadelerine yer verilirken; Suriye rejimine ait haber ajansı SANA'da yer alan haberde, uçakların düştüğü, pilotların paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın düşme anı

-Detaylar


Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:50 Kaynak: DHA
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