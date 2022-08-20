Yemen'de Şiddetli Yağmur Sele Neden Oldu

SANA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da şiddetli yağmurdan sonra sular altında kalan bir cadde görülüyor, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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