Yemen'de Şiddetli Yağmur Sele Neden Oldu - Son Dakika
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Yemen'de Şiddetli Yağmur Sele Neden Oldu

20.08.2022 19:17
Yemen'de Şiddetli Yağmur Sele Neden Oldu

SANA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da şiddetli yağmurdan sonra sular altında kalan bir cadde görülüyor, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

SANA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da şiddetli yağmurdan sonra sular altında kalan bir cadde görülüyor, 19 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Şiddetli Yağmur Sele Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de Şiddetli Yağmur Sele Neden Oldu - Son Dakika
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