Yemen'de Üzüm Hasadı Zamanı

SANA, 27 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana yakınlarındaki Bani Hushaysh bölgesindeki bir çiftlikte üzüm hasat eden bir çiftçi, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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