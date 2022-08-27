Yemen'de Üzüm Hasadı Zamanı - Son Dakika
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Yemen'de Üzüm Hasadı Zamanı

27.08.2022 14:11
Yemen'de Üzüm Hasadı Zamanı

SANA, 27 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana yakınlarındaki Bani Hushaysh bölgesindeki bir çiftlikte üzüm hasat eden bir çiftçi, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

SANA, 27 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana yakınlarındaki Bani Hushaysh bölgesindeki bir çiftlikte üzüm hasat eden bir çiftçi, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Üzüm Hasadı Zamanı - Son Dakika

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