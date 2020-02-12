SANA ajansı: ABD Kamışlı'ya hava saldırısında bulundu

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, ABD askeri güçlerinin Kamışlı'da Khirbet Ammo ve Hamou köyünü hedef aldığını duyurdu. Ajans, hava saldırı öncesi ABD askerleri ile rejim askerleri arasındaki arbede çıktığını; olayda bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SANA, rejime bağlı unsurların devriyesi sırasında ABD konvoyunun durdurulduğunu; bölge halkının da rejime ait kontrol noktası yakınına gelerek ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştığını; çıkan arbede sırasında ABD askerlerinin açtığı ateşte bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını duyurdu. SANA, ABD unsurlarının daha sonra bölgeye hava saldırısında bulunduğunu yazdı.