Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu - ek bilgi ve görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu - ek bilgi ve görüntü - Son Dakika

Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu - ek bilgi ve görüntü

6 saat önce

SANA ajansı ABD Kamışlı'ya hava saldırısında bulundu (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ.

SANA ajansı ABD Kamışlı'ya hava saldırısında bulundu (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu - ek bilgi ve görüntü

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
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