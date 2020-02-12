Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu - ek bilgi ve görüntü - Son Dakika

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Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu - ek bilgi ve görüntü
6 saat önce
SANA ajansı ABD Kamışlı'ya hava saldırısında bulundu (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
SANA ajansı ABD Kamışlı'ya hava saldırısında bulundu (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ
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