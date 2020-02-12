Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu ek - abd konvoyuna ateş edilmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu ek - abd konvoyuna ateş edilmesi - Son Dakika

Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu ek - abd konvoyuna ateş edilmesi

16 dakika önce

SANA ajansı ABD Kamışlı'ya hava saldırısında bulundu (2) Ek - ABD konvoyuna ateş edilmesi.

SANA ajansı ABD Kamışlı'ya hava saldırısında bulundu (2) Ek - ABD konvoyuna ateş edilmesi

Sana ajansı abd kamışlı'ya hava saldırısında bulundu ek - abd konvoyuna ateş edilmesi

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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