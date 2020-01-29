SANA ajansı: Suriye ordusu İdlib'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANA ajansı: Suriye ordusu İdlib'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi - Son Dakika

SANA ajansı: Suriye ordusu İdlib'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi

7 saat önce

Suriye rejim güçlerinden yapılan açıklamada İdlib'in güneyinde birçok bölgede kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

SANA ajansı: Suriye ordusu İdlib'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi, System.String[]

Suriye rejim güçlerinden yapılan açıklamada İdlib'in güneyinde birçok bölgede kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamayı yayınladı.

Haberde rejimin Maarat El Numan kentine girdiği, burada birçok belde ve köyde kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

SANA, rejim ordusu tarafından yapılan açıklamada Deyr el Şarki, Maar Şemmarin, Tel Menef, Maar Şorin, Maar Şemşe, el Zalaniyye, el Amudiyye, Babiyla, el Dana, Kfarruma, el Hamidiyye, Hurbat el Hnak, el Deyr el Garbi, Bsiyda, Takkane, Kfar Basiil, Babulin, Cerablus, Sahyan, el Ğatfa, Cozfin, el Salihiye, Masaran, Tel el Savame', Ayn el Ban, Tel Debs, Maarata, Ayn Kurey' ve Maarrat el Numan köy ve beldelerinde kontrolün sağlandığını duyurduğunu aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maarat El Numan/ DHA ARŞİV

-Rejim saldırıları sonrası bölgeden göç edenlerin görüntüleri


Suriye, İdlib, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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