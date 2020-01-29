Sana ajansı suriye ordusu idlib'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi - Son Dakika

SANA ajansı Suriye ordusu İdlib 'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi

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Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor