Sana ajansı suriye ordusu idlib'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi - Son Dakika

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Sana ajansı suriye ordusu idlib'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi
6 saat önce
SANA ajansı Suriye ordusu İdlib'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:33 Kaynak: DHA
SANA ajansı Suriye ordusu İdlib'de birçok yerde kontrolü ele geçirdi
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