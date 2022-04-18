Sana'da Husiler, insanların dini ibadetlerine engel olmakla suçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sana'da Husiler, insanların dini ibadetlerine engel olmakla suçlanıyor

18.04.2022 06:14
Sana'da Husiler, insanların dini ibadetlerine engel olmakla suçlanıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Husilerin Sana'da insanlara dini ibadetlerini yerine getirmelerine engel oldukları suçlamasında bulundu.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Husilerin Sana'da insanlara dini ibadetlerini yerine getirmelerine engel oldukları suçlamasında bulundu.

Merkezi Cenevre'de bulunan insan hakları örgütü tarafından yapılan açıklamada, Husilerin insanların dini ibadetlerini yerine getirmelerine kısıtlama getirmesinin kabul edilmez olduğu, din ve inanç özgürlüğüne dokunan tüm uygulamalardan derhal geri dönülmesi gerektiği belirtildi.

Yemen hükümeti de geçen hafta benzer bir suçlamayla Husiler'in kontrolleri altındaki bölgelerde insanların teravih namazlarını kılmalarına engel olduklarını açıklamıştı.

Zeydi mezhebine tabi olan Husilerin Teravih namazlarının cemaatle kılınmasının sünnete uygun olmadığı görüşünde oldukları biliniyor.

YORUMLAR
500
Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti İsrail'den Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrine uçuşlar başladı İsrail'den Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrine uçuşlar başladı

İnsan Hakları, Teravih, Akdeniz, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sana'da Husiler, insanların dini ibadetlerine engel olmakla suçlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Eski bakan Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığına atandı
00:55 İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor
00:54 Ahmet Çakar'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İstifanın arkasında ses kaydı var!
00:23 Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
00:20 Muğla'da yaşanan olayda 26 yaşındaki genç, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
00:17 Marcao'ya bir talip daha çıktı! Atalanta'dan Galatasaray'a reddedilmeyecek teklif
00:07 Doğu Perinçek'den, Ümit Özdağ'a sert sözler: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak
23:49 Kahreden olay! Maç esnasında yere yığılan kaleci yaşamını yitirdi
23:47 Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için çok konuşulacak sözler: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor
23:42 Bülent Arınç'tan AK Partilileri sinirlendirecek sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 06:20:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sana'da Husiler, insanların dini ibadetlerine engel olmakla suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement