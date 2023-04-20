Yemen'da bayram fitresi izdihama yol açtı! 78 kişi hayatını kaybederken, 150'den fazla kişi yaralandı

Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi. Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

YARDIM YAPAN İŞ ADAMLARI GÖZALTINDA

Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi. Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.

HAVAYA ATEŞ AÇILDIĞI İDDİASI VAR

Bir görgü tanığı, yardım dağıtımı için gelen kalabalığın artması üzerine Husi savaşçıların kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını, mermilerden birinin bir elektrik teline isabet ederek patlamaya neden olduğunu ve patlamanın yarattığı panik yüzünden izdiham yaşandığını söyledi.

ORTA DOĞU'NUN EN FAKİR ÜLKESİ

Yemen, 2019 yılı itibarıyla Dünya Bankası tarafından "dünyanın en yoksul ülkelerinden biri" olarak kabul ediliyordu. Ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 30 milyon kişi ve nüfusun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ayrıca, Yemen'deki çocukların yaklaşık %50'si yetersiz besleniyor ve çocuk ölüm oranları son derece yüksek. Yemen'deki ekonomik kriz, ülkenin yoksulluk seviyesini daha da artırdı. İç savaş ve siyasi istikrarsızlık, ülkenin altyapısını ciddi şekilde etkiledi ve Yemen ekonomisinin büyük ölçüde zarar görmesine neden oldu. Bu durum, insanların işsiz kalması, gıda kıtlığı, temel ihtiyaçların karşılanmaması gibi sorunları beraberinde getiriyor. Yemen'deki zorlu koşullar, insani bir kriz olarak kabul ediliyor ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından destekleniyor. Ancak, savaşın sürmesi ve dış müdahalelerin devam etmesi, ülkenin durumunun daha da kötüleşmesine neden oluyor.