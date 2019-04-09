Sana'daki Patlamada Ölen Çocuk Sayısı 14'e Yükseldi

Yemen'in başkenti Sana'da iki gün önce meydana gelen patlamada yaşamını yitiren çocuk sayısı 14'e yükseldi.

Yemen'in başkenti Sana'da iki gün önce meydana gelen patlamada yaşamını yitiren çocuk sayısı 14'e yükseldi.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere yaptığı yazılı açıklamada, iki gün önce Sana'da yaşanan patlamada 14 çocuğun hayatını kaybettiğini 16'sının ağır yaralandığını belirtti.



Cappelaere, çocukların çoğunun 9 yaşının altında olduğunu ve yaralıların hastanede hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı.



Olayın öğrenciler sınıflarında olduğu sırada iki okulun yakınında gerçekleştiğini ifade eden Cappelaere, patlamanın etkisiyle etrafa şarapnel parçaları yayıldığını ve sınıfların camlarının kırıldığını ifade etti.



Cappelaere ayrıca, çocukların öldürülmesi yada sakatlanmasının çocuk haklarının ciddi ihlali anlamına geldiğini vurguladı.



Cappelaere, çocukların ölümüne neden olan patlamanın sebebine ilişkin bilgi vermedi.



BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, dün yaptığı açıklamada, Sana'daki patlamada aralarında 5 çocuğun da olduğu 11 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.



Husi medyası, patlamanın sebebinin koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısı olduğunu açıklarken, Koalisyon Sözcüsü Türki el-Maliki ise söz konusu bölgeye hava saldırısı düzenlemediklerini savundu.



Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı hükümetteki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, pazar günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, başkentin doğusunda bulunan Savan bölgesinde bir okulun yakınlarındaki noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtmişti.



Suudi Arabistan kaynakları ise koalisyon güçlerinin Husilerin askeri kamp olarak kullandığı hedefe operasyon düzenlediğini kaydetmişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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