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"Sana eşcinsel cinler dadanmış" deyip, cinsel içerikli video istemişti! Mahkemede "Emrimde cinler var" dedi - Son Dakika

"Sana eşcinsel cinler dadanmış" deyip, cinsel içerikli video istemişti! Mahkemede "Emrimde cinler var" dedi

21.01.2022 07:51
"Sana eşcinsel cinler dadanmış" deyip, cinsel içerikli video istemişti! Mahkemede "Emrimde cinler var" dedi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı vatandaşlardan "Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek cinsel içerikli video isteyen şahsın yargılanmasına başlandı. Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan Ömer S. isimli şahıs, cinlere inandığını ve kendi emrinde cinler olduğunu öne sürdü.

Gölcük ilçesinde Ömer S.'nin, kendisine başvuran bazı vatandaşlardan "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek cinsel içerikli video istediği, şahısların ise videoları çekerek Ömer S.'ye gönderdiği ortaya çıktı. Şüpheli Ömer S.'nin bu kişilerden para istemesi üzerine mağdurlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine eve yapılan baskınla zanlı yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hazırlanan iddianamenin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya müşteki S.F., tutuklu sanık Ömer S. ve avukatı katıldı. Diğer müşteki F.A. ise yurt dışında olması sebebiyle duruşmaya katılamadı.

"AMACIM ONU CİNLERDEN KURTARMAKTI"

Üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyleyen Ömer S., "Ben çiftçilik ile uğraşırım ancak zaman zaman dini okumalar da yaparım. Bu şekilde insanlara yardımcı olarak cinlerden kurtulmalarını sağlarım. F.A.'nın annesi ve anneannesi bana başvurarak bu konuda yardım etmemi istediler. Çocuklarının uyuşturucu kullandığını, olumsuz bir hayatı olduğunu ve başka rahatsızlıklarının olduğunu dile getirdiler. Bunun üzerine F.A.'yı bana getirmelerini istedim. F.A. bana geldiğinde sevgilisinin kendisini aldattığına dair duyumlar aldığını söyleyerek bununla ilgili bilgi istedi. Bilgi sahibi olmadığımı belirttim ancak ona yardım etmeyi kabul ettim. Ondan cinsel içerikli video çekmesini istedim. Amacım onu cinlerden kurtarmaktı" dedi.

"GÜMÜŞ ÜZERİNDE YAZI YAZMAM GEREKİYORDU, BUNUN MALİYETİ VAR"

Mağdur S.F.'nin de kendisine başvurduğunu ifade eden Ömer S., savunmasına şöyle devam etti: "İki gün sonra S.F. ve F.A. evime geldi. S.F. kendisinde rahatsızlığının olduğunu söyleyerek, yardımcı olmamı istedi. S.F. bana; vücudunda morluklar olduğunu söyledi ve bunları bana gösterdi. Yardımcı olabilmek için baş, göğüs ve kasık bölgesine birkaç kez dokundum. Ancak kendisine cinsel bir amaçla dokunmadım. Bunun dışında mağdurlarla bir görüşmem olmamıştır. Benim amacım kendilerinden cin çıkartmaktır, başka bir amacım yoktur, kendilerinden para dahi almadım. Ancak bazı şeyleri yerine getirebilmem için bakır ve gümüş gibi levha üzerine dua yazılması gerekmektedir. Doğal olarak bunun maliyeti vardır. Eğer böyle bir şey olacaksa bunun maliyetini kendilerinden talep ettim. Ancak kendilerini bana herhangi bir para vermediler. F.A.'nın annesi ben kabul etmediğim halde bana 200 TL bıraktı. Kendilerine neden bana böyle suçlamalarda bulunduğunu bilmiyorum. Asıl mağdur olan benim"

"KONTROL ETTİĞİM CİNLER VAR"

Sanığa, telefonunda yer alan müstehcen fotoğraflar da soruldu. Bunun üzerine sanık Ömer S., "Telefonu yeni aldığımdan içinde bulunan fotoğraflar bana ait değildir. 'Mübarek her tarafın gözükmüyor' mesajım da yanlış anlaşılmıştır. Asıl amacım bel üstü gözükmesiydi. Ben, cinlerin var olduğuna inanıyor ve bunu biliyorum. Kendi hükümdarlığımda cinlerim vardır, bunları da görebiliyorum. Mağdurlar yanıma geldiklerinde enerjilerinden cinleri olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

MAĞDURUN TACİZ İDDİASI ORTAYA ÇIKARDI

Ömer S.'yi olaydan önce tanımadığını belirten mağdur S.F. ise "F.A., benim arkadaşımın oğludur. Kendisi hocaya gideceğini söyledi ve benim de gitmemi istedi. Oraya gittiğimde başımdaki ağrılardan bahsettim. Sanık Ömer sırtıma mühür bastı, göğsüme yazılar yazdı ve vücudumda bulunan morluklara baktı. Daha sonra bende 3 tane cin olduğunu, bunların ikisinin çıktığını ancak bir tanesinin kaldığını söyledi. Evimde büyü olduğunu da söyleyen sanık, bunları halledebilmesi için 4 bin TL para istedi. Ayrıca F.A. için belirtmiş olduğu levhalar için de 2 bin 500 TL para istedi. Durumum olmadığı için parayı veremedim ve elini öperek kendisinin dediği gibi dışarı çıkarak F.A.'yı camide bekledim. 2.5 saat sonra F.A. yanıma geldiğinde ağlıyordu. Sebebini sorduğumda sanık Ömer'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bundan sonra da olaylar gün yüzüne çıktı" şeklinde konuştu.

AKLİ DENGESİNE İLİŞKİN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istenilmesine ve tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Türk Lirası, Kocaeli, Gölcük, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Sana eşcinsel cinler dadanmış' deyip, cinsel içerikli video istemişti! Mahkemede 'Emrimde cinler var' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sana eşcinsel cinler dadanmış" deyip, cinsel içerikli video istemişti! Mahkemede "Emrimde cinler var" dedi - Son Dakika
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