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"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" sözleriyle bir genci istismar eden "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" sözleriyle bir genci istismar eden "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi

09.12.2021 13:37
"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" sözleriyle bir genci istismar eden "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan ve çevresinde "hoca" olarak anılan Ö.S.'nin bir genci "Sana eşcinsel cin musallat olmuş" diyerek istismar ettiği öne sürüldü. Ailesinin yönlendirmesiyle jandarma karakoluna giden mağdurun davacı olması sonrasında adliyeye sevk edilen Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan istismar skandalı kısa sürede gündem oldu. Çevresince "hoca" diye hitap edilen Ö.S.'nin bir genci "Sana eşcinsel cin musallat olmuş" diyerek cinsel ilişkiye zorladığı iddia edildi.

TUTUKLANARAK CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Mağdur genç, ailesinin yönlendirmesiyle jandarma karakoluna giderek Ö.S.'den şikayetçi olurken, adliyeye sevk edilen "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZ ARKADAŞIMI ÇOK SEVDİĞİMİ ANLATTIM"

İfadesinde başına sürekli olarak talihsizlikler geldiği için annesi ve anneannesiyle birlikte 19 Kasım'da Ö.S.'nin evine gittiklerini ve ilk ziyarette odada yalnız kaldıklarını aktaran mağdur genç şunları söyledi;

"Hocayla baş başa kaldığımda bana 'Bu zamana kadar bir erkekle ilişkiye girdin mi' dedi ve ardından 'Sana eşcinsel cin musallat olmuş, bunu görebiliyorum' dedi. Ardından bana sorular sormaya devam etti. Sohbet ettikçe kız arkadaşımdan muhabbet açıldı. Kız arkadaşımı çok sevdiğimi, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğumuzu anlattım. Hoca bana 'Kız arkadaşın çocuk aldırdı mı? O kız sen hayatındayken başka biriyle birlikte olmuş. Bana bunu cinler söyledi. O kızdan en yakın zamanda ayrıl. Başkasının artığıyla sen mi uğraşacaksın' dedi. O sırada bana dönerek dua okudu, üfledi. Bana 'Sana dört tane cin musallat olmuş. Bunlardan bir tanesi eşcinsel cin' dedi. Hoca'ya bunlardan nasıl kurtulabileceğimi sordum. O da bana 'Bugün eve gittiğinde mastürbasyon yap. Bunu yaparken de video kaydına al ve bana gönder' dedi."

VİDEO ÇEKİP "HOCA"YA GÖNDERMİŞ

Diken'in haberine göre mağdur genç ifadesinde ayrıca video kaydını çekerek Ö.S.'ye yolladığını ancak "hoca"nın sırtı dönük olduğu için bu videoyu kabul etmediğini de söyledi.

Sana eşcinsel cinler musallat olmuş sözleriyle bir genci istismar eden hoca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cinsel İstismar, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' sözleriyle bir genci istismar eden 'hoca' tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" sözleriyle bir genci istismar eden "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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