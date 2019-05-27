Son Dakika Haberleri: SANA: İsrail, Suriye'de bir köye füzeyle saldırdı

SANA: İsrail, Suriye'de bir köye füzeyle saldırdı

2 saat önce

– Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in işgal ettiği Golon tepelerinin doğusunda bir köyü füzeyle vurduğunu; ölü ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.

SANA: İsrail, Suriye'de bir köye füzeyle saldırdı, System.String[]
Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in işgal ettiği Golon tepelerinin doğusunda bir köyü füzeyle vurduğunu; ölü ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.

SANA, İsral'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra şehrine bağlı Tell eş-Şaar köyüne füzeyle saldırdığını; saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğunu; bir askeri aracın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:20 Kaynak: DHA
İsrail, Suriye, Dünya
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