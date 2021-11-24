Üye Girişi
Sana Söz 4. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika

Sana Söz 4. Bölüm Ön İzleme

24.11.2021 09:43

Bir du¨zen var yıllardır su¨re gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir du¨zen... Bu du¨zende roller bic¸ilmis¸tir hepimize... Birileri o¨ldu¨ru¨lu¨r, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur.

Bir du¨zen var yıllardır su¨re gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir du¨zen... Bu du¨zende roller bic¸ilmis¸tir hepimize... Birileri o¨ldu¨ru¨lu¨r, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu du¨zenin parc¸ası olmayı sec¸er, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki bas¸ kaldırır.

Savas¸mayı, mu¨cadele etmeyi sec¸er. Yitip giden bu hayatlar ic¸in yu¨regˆini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun egˆmez! Adalet ic¸in bas¸ kaldıranların, boyun egˆmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her s¸eye ragˆmen inandıkları ugˆruna yolundan s¸as¸mayan, Elif'le O¨mer'in hikayesi... I·ki yaralı as¸ıgˆın kaderi, birlik olup mu¨cadele etmektir. Onlara bu hayatta bic¸ilmis¸ rol; savas¸maktır.

Sana Söz 4. Bölüm Ön İzleme
Sana Söz 4. Bölüm Ön İzleme

Adalet, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Sana Söz 4. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz! 09:35 Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz! Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor 09:08 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller 08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 08:03 Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 07:57 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 07:25 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı 17:06 Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı

Son Dakika Haberleri
09:35 Aytun Çıray çileden çıktı: Kapat telefonu hadsiz
09:34 Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz!
09:20 Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
09:13 Murat Gezici: 2023 seçimlerinin galibini 1980-1999 doğumlu Y kuşağı belirleyecek
09:10 Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
09:07 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor
08:47 Doktorun saçlarını yolan saldırgan tutuklandı! Sağlık Bakanı Koca: Peşlerini bırakmayacağız
08:46 Bilim insanları: İki metre mesafe koysanız da maske takın!
08:40 Bugün Öğretmenler Günü: Öğretmenler gıdaya erişemiyor, ek iş arıyor!
08:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Aytun Çıray çileden çıktı: Kapat telefonu hadsiz Aytun Çıray çileden çıktı: Kapat telefonu hadsiz         
09:35
Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu         
09:21
Arazi yüzünden kavga ettiği gelinini gözünü kırpmadan öldürdü Arazi yüzünden kavga ettiği gelinini gözünü kırpmadan öldürdü         
08:45
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi         
07:58
Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü         
07:28
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 09:48:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sana Söz 4. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement