Gazze'de Hayat İsrail'le Çatışmaların Ardından Yavaş Yavaş Normale Döndü - Son Dakika
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Gazze'de Hayat İsrail'le Çatışmaların Ardından Yavaş Yavaş Normale Döndü

09.08.2022 16:05
Gazze'de Hayat İsrail'le Çatışmaların Ardından Yavaş Yavaş Normale Döndü

Sanaa KamalGAZZE, 9 Ağustos (Xinhua) -- Filistin İslami Cihad Örgütü ile İsrail ordusu arasında üç günlük bir çatışmanın ardından Gazze Şeridi'nde hayat yavaş yavaş normale döndü.

Sanaa Kamal

GAZZE, 9 Ağustos (Xinhua) -- Filistin İslami Cihad Örgütü ile İsrail ordusu arasında üç günlük bir çatışmanın ardından Gazze Şeridi'nde hayat yavaş yavaş normale döndü. Pazar akşamı İslami Cihad, 45 Filistinlinin öldürüldüğü, 260 Filistinlinin de yaralandığı çatışmayı sona erdirmek için Mısır'ın aracılığıyla İsrail ile bir ateşkes anlaşmasına vardığını duyurdu.

Gazze'de Hayat İsrail'le Çatışmaların Ardından Yavaş Yavaş Normale Döndü

Gazze-İsrail çatışmalarının sona ermesinden sonraki ilk günde Gazzeli çocuklar, Gazze'deki bir sokakta bir eşeğin çektiği arabada oturuyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Pazartesi sabah erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ndeki mağazalar müşterilere açıldı ve toplu taşıma yeniden hizmete girdi. Gazze'de bir giyim mağazası sahibi olan Iyad Ebu Kwaik, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Siyasi, ekonomik veya sosyal faydalar elde edemediğimiz sürece İsraillilerle askeri gerilime girmek istemiyoruz. Ülkemizi yeniden inşa etmemize fırsat verecek bir ateşkes anlaşmasına varmak ve müzakere etmek daha iyi" dedi. Çatışmalarda sivillerin öldürüldüğünü, binaların yıkıldığını ve insanların sonsuz bir acı çemberine sokulduğunu belirten 33 yaşındaki Ebu Kwaik, Filistinli gruplara, İsrail'le yeniden çatışmalara girmek yerine Gazze Şeridi'ndeki karmaşık krizi ele almak için çabalarını koordine etmeye çağırdı. Gazze merkezli avukat Tawfiq Abu Ghalwa da, Gazzelilerin çatışmalara rağmen günlük yaşamlarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Tüm üzüntülerimizi bir kenara bırakıp, topraklarımızda kendi hayatımızı yaratmaya bir kez daha yeniden başlamamız gerekiyor" dedi.

Gazze'de Hayat İsrail'le Çatışmaların Ardından Yavaş Yavaş Normale Döndü

Bir Filistinli, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail hava saldırısında hasar gören bir konut binasının enkazını inceliyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Ancak çatışmalar sırasında dört katlı binasını kaybeden Qusai Shamalakh için hayat artık eskisi gibi değil. Shamalakh saatlerce binada incelemeler yaptı, enkazı kaldırmak ve İsrail saldırılarından kurtulmuş olabilecek eşyaları saatlerce aradı. 45 yaşında, dört çocuk babası Shamalakh Xinhua'ya verdiği demeçte, "Evimdeki her şey tahrip olduğu için hayatım sona erdi. Ailem ve ben evsiz kaldık. Tek bir umut ışığı yok" dedi. Hamas tarafından yönetilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na göre, son çatışmada yaklaşık 18 ev tamamen, 71'i ise kısmen yıkıldı ve 1.675 ev oturulamaz hale geldi.

Gazze'de Hayat İsrail'le Çatışmaların Ardından Yavaş Yavaş Normale Döndü

Akaryakıt tankerleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Kerem Şalom ticari sınır kapısına varıyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Günün erken saatlerinde İsrail makamları, Kerem Şalom ve Erez sınır kapılarında ticari araçların geçişini altı gün aradan sonra yeniden başlattı. Kerem Şalom geçiş kapısı Müdürü Bassam Ghaben, "Elektrik santrali için yaklaşık 30 yakıt tankeri Gazze'ye girdi, bu kamyonlarda ise gıda, tahıl ve insani yardım yüklü" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Hayat İsrail'le Çatışmaların Ardından Yavaş Yavaş Normale Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Hayat İsrail'le Çatışmaların Ardından Yavaş Yavaş Normale Döndü - Son Dakika
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