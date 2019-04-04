Sanal Alemde Kaçarken Trabzon'da Yakalandı

Trabzon
'da bir çok suçtan aranan 22 yaşındaki bilişim suçlusu düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada "Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde bir internet sitesinin Türkiye
üzerinden erişime engelli olduğu, VPN kullanılarak yurt dışı bağlantısı sağlandığında adı geçen web sitesi üzerinden illegal olarak, kredi veya banka kartlarının bilgilerinin toplanması (phising), kredi Kartı bilgilerinin satışı, (kişisel bilgiler dahil), illegal faaliyetler için banka hesabı kiralama, (yasa dışı bahis), kimlik bilgilerinin alınması ve sahte kimlik yapılması, internet sitelerinin işleyişini engelleme ve bozmaya yönelik zararlı yazılımların dağıtılması ve öğretilmesi, (hacking), Açık GSM hattı satışı, sanal para değişimi (BitCoin) gibi bir çok yasadışı konuların yanı sıra terör örgütlerinin faaliyetlerinde kullanabileceği değerlendirilen illegal bir çok konu başlığının bulunduğu, üyelik sistemine dayalı olarak şahısların bir araya gelerek irtibat kurduğu ve haberleştiği forum içerikli bir site olduğu, site üzerinden yayınlanan konu başlıkları ile ilgili şahısların birbirleri ile ICQ isimli anlık mesaj paylaşım programını kullandıkları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde ilgili internet sitesinde moderatör (Site Yöneticisi) pozisyonunda bulunduğu, yasa dışı faaliyetler için aracılık yaptığı tespit edilen Trabzon nüfusuna kayıtlı, 1997 doğumlu, M.K. isimli şahıs, ilimizde bir adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramada,1 adet cep telefonu, 1 adet HDD, ve 2 flash bellek ele geçirilmiştir" denildi.
M.K.'nın evinde yapılan aramada 5 milyon civarında, mail hesabı ve şifresi, online oynanan oyunlara ait mail hesapları ve şifreleri, sosyal medya hesapları ( Twitter
, Facebook
, Instagram
v.b.), nüfus cüzdan fotoğraf ve fotokopileri, mail hesaplarından alınmış hesap ekstreleri ve banka dekontları bulundu. Şüpheli M.K. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca 'TCK 245 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, e bilişim yoluyla hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON