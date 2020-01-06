Sanal bağımlılık tüm yaşamı etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanal bağımlılık tüm yaşamı etkiliyor - Son Dakika

Sanal bağımlılık tüm yaşamı etkiliyor

7 saat önce

Psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, sosyal medya bağımlılığının madde bağımlılığıyla benzer etkilere sahip olduğunu belirtti.

Sanal bağımlılık tüm yaşamı etkiliyor, System.String[]

Psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, sosyal medya bağımlılığının madde bağımlılığıyla benzer etkilere sahip olduğunu belirtti.

Aşkın, yaptığı yazılı açıklamada "çağın yeni salgını" olarak adlandırdığı sosyal medya bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal paylaşım sitelerinin en büyük amacının insanların orada daha fazla vakit geçirmesi olduğunu ve bu sitelerin doğru bilgiyi değil, gösterilmek isteneni gösterdiğini vurgulayan Aşkın, sosyal medyadaki uyaran yoğunluğunun açıkça ya da farkında olmadan kişilerin tüm kişisel kararlarını etkileyebildiğine dikkati çekti.

Sosyal medya kullanım oranının gün geçtikçe arttığının altını çizen Aşkın, "Dünyada bugün itibarıyla 3 milyardan fazla insan, yani toplam dünya nüfusunun yüzde 40'ı aktif biçimde sosyal medya kullanmaktadır. Araştırmalar günde ortalama 2 saatimizi sosyal medyada geçirdiğimizi gösteriyor. Bunun oluşturduğu bağımlılık bir yana her gün maruz kaldığımız ileti saldırısı, defalarca dikkatimizi dağıtmakta, dünyanın her köşesindeki sorunları gözümüze sokmakta, zihnimiz kadar uykumuzu, ruhsal ve fiziksel sağlığımızı, yaşam biçimimizi ve insani ilişkilerimizi etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni kuşakların "sanal aleme göç etmesinin" tehlikeli durumlara neden olduğunu belirten Aşkın, şunları kaydetti:

"Günümüzde sosyal medyanın birçok yararı olmakla birlikte, bilgi kirliliği oluşturmakta, insan insana etkileşimi yok etmekte, yığınla ve darmadağınık bilgiler, şaşkınlaştırıcı, göreceli bakış açıları sunmakta, yarışa, kıyaslamaya, yenmeye, kandırmaya, incitmeye odaklı, doyurulması olanaksız bir iştah alanı doğurmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı iyi bir evlilik yakınlığını önlüyor, çocuklarla etkileşimi, onların özel ilgi ihtiyacını engelliyor, çocuklara rol modeli oluşturmanın önüne geçiyor, diğer ailelerle etkileşimi, gezi, sosyal kültürel aktiviteler gibi kendini ve aileyi geliştirecek etkinlikleri önlüyor."

"Sadece çocukların gençlerin değil herkesin sorunu"

Sanal bağımlılığın çağın en yeni ve en yaygın salgını olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Aşkın, "Sosyal medya yalnızca çocukların ve gençlerin değil yaşlılar dahil herkesin sorunudur. Sosyal medya, madde bağımlılığına benzer mekanizmalarla oluşuyor ve günlük hayatımızı madde bağımlılığı kadar etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Aşkın, "Bağımlı bireyler günün önemli bir kısmını, bazen ise tamamını internet ortamında geçirmektedir. Bu bireylerin erişimleri engellendiğinde huzursuz olmakta, sanal ortamda kalış süresini her geçen gün artırmakta, mesleki, ailevi ve sosyal ilişkileri ciddi ölçüde bozulmaktadır. Sanal ya da davranışsal bağımlılarda depresyon ve içe dönüklük oranının daha yüksek olduğu bilimsel bir gerçektir." değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medyada vakit öldürmek yerine, başkalarıyla yüz yüze iletişim kurmanın hem iletişim becerilerini geliştireceğine hem de çok daha olumlu duygular yaşatacağına işaret eden Aşkın, ailelere çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeleri ve onları sosyal hobi ve becerilere yönelik etkinliklere yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğba Özay'dan büyük gaf: 80 milyonluk büyük ikramiyeyi 80 milyon kişiye dağıtırdım Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
23:58 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu - Son Dakika
23:57 Deniz ulaşımına fırtına engeli - Son Dakika
23:56 DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ - Son Dakika
23:56 Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
23:55 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (7) - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 23:58:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanal bağımlılık tüm yaşamı etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]