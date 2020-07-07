SANAL BAHİS ÇETESİNE OPERASYON; 36 GÖZALTI - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında polis ekipleri Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2084'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmandaki bir daireye baskın yaptı. Adrese giren polisler, yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan bir diğer adres ise Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde bir adres oldu. Burada yapılan operasyonda da 1 kişi gözaltına alınırken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.- İstanbul