SANAL BAHİS ÇETESİNE OPERASYON; 36 GÖZALTI - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.J. isimli bir şüphelinin liderliğini yaptığı ve İstanbul'un 12 ilçesinde faaliyet gösteren bir çeteyi belirledi. İnternet üzerinden bahis oynatan çete üyelerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan siber polisi, 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların cevap ettiği öğrenildi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 35 cep telefonu, 75 sim kart, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, çok sayıda dijital malzeme, hassas terazi, 20 gram metamfetamin, para sayma makinesi ve 320 bin lira ele geçirildi.

DAHA ÖNCE BELİRLENEN ADRESLERE AYNI ANDA GİRİLDİ

Operasyon kapsamında polis ekipleri Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2084'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmandaki bir daireye baskın yaptı. Adrese giren polisler, yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan bir diğer adres ise Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde bir adres oldu. Burada yapılan operasyonda da 1 kişi gözaltına alınırken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul